O mașină s-a izbit miercuri de poarta clădirii în care se află biroul cancelarului german Angela Merkel la Berlin. Polițiștii au intervenit de urgență, inspectând mașina izbită de poartă care era marcată cu următoarele cuvinte „Stop Globalization Politics”, scrâse în alb pe partea dreaptă.

Fotografiile de pe rețelele de socializare arătau cuvintele „Blestemați ucigași de copii și bătrâni”, scrise pe cealaltă parte, scriu agențiile de știri internaționale.

Nu au existat informații imediate despre victime. Zeci de polițiști și o mașină de pompieri se aflau la fața locului.

Merkel trebuia să găzduiască miercuri dimineață o conferință video a șefilor landurilor, la care urma să fie discutată o prelungire a blocării coronavirusului și alte măsuri de combatere a pandemiei.

