Incident neobișnuit la Paris. O secție de poliție a fost atacată cu artificii și proiectile (VIDEO)

Un incident neobișnuit a avut loc în Paris. Aproximativ 40 de persoane neidentificate au atacat cu artificii și proiectile un comisariat de poliție aflat într-o suburbie a capitalei francezei. Autoritățile au transmis că din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Atacul de la comisariatul din Champigny – sur – Marne a fost anunțat pe rețelele de socializare de Cartierul General al Poliției din Paris. „Atac violent în această noapte, asupra secției de poliției cu proiectile și srtificii. Niciun polițist nu a fost rănit. Există o investigație în desfășurare pentru identificarea autorilor”.

Autoritățile pariziene au postat o înregistrare în care pot fi observate mai multe artificii îndreptate în direcția unei secții de poliție, aflate la aproximativ 15 km de centrul capitalei franceze. Persoanele înarmate au încercat chiar să forțeze intrarea în secție, dar nu au reușit. Nimeni nu a fost încă arestat după atac.

Acesta a fost al treilea atac din doi ani, asupra secției de poliției. Motivul nu a fost încă aflat de autorități, însă comisariatul este situat într-o zonă cunoscută pentru traficul de droguri.

