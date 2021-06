Incident pe aeroportul din Los Angeles: Un bărbat a sărit din avionul care se pregătea să decoleze (VIDEO)

Incident șocant pe aeroportul din Los Angeles. Un bărbat a sărit dintr-un avion care se pregătea să decoleze. Zborul a fost amânat, bărbatul, reținut, iar acum este anchetat de poliție și de FBI. Acesta a fost doar ultimul incident dintr-un lung șir de încălcări ale măsurilor de siguranță de pe același aeroport, B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Luiza Cergan.

