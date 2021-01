Un avion s-a prăbușit în Indonezia: A pierdut peste 3.000 de metri altitudine în mai puțin de un minut. Autoritățile au început operațiunea de căutare (VIDEO, FOTO)

UPDATE, 9 ianuarie, ora 14.15: Avionul de pasageri Boeing 737-500 care a decolat, sâmbătă, din capitala indoneziană Jakarta cu destinația Pontianak a dispărut la cinci minute după ridicarea de la sol. Autoritățile locale au transmis că aeronava s-a prăbușit în largul coastelor indoneziene și că deja au început să fie găsite rămășițe ale acesteia. Conform FlightRadar24, aparatul a pierdut aproximativ 3.000 de metri din altitudine în mai puţin de un minut.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un avion al companiei Sriwijaya Air, care a decolat sâmbătă din capitala indoneziană Jakarta, a pierdut contactul cu solul. Avionul Boeing B737-500 a dispărut de pe radare la scurt timp după decolare.

La bordul avionului se aflau 56 de pasageri - 46 de adulți, 7 copii și 3 bebeluși - 2 piloți și 4 membri ai echipajului.

Avionul a pierdut peste 3.000 de metri altitudine în mai puțin de un minut, arată FlightRadar24.

Ministerul Transporturilor din Indonezia a confimat că a început operațiunea de căutare și salvare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.