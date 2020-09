Înjunghierile de lângă fostul sediu al Charlie Hebdo, comentate de Cristian Diaconescu: Criza COVID-19 a acaparat atenția publică, dar pentru teroriști situația a rămas aceeași (VIDEO)

Evenimentele sângeroase de vineri de la Paris, unde mai multe persoane au fost înjunghiate lângă fostul sediu al publicației de satiră Charlie Hebdo, au fost comentate de fostul ministru Cristian Diaconescu, care a explicat că, deși criza COVID-19 și problemele asociate „au acaparat practic atenția întregii opinii publice”, din perspectiva grupărilor teroriste „situația a rămas aceeași”. În continuare doresc să atace Occidentul și să facă gesturi dramatice, pentru a sublinia „că se află într-un război permanent, radical cu valorile vestului”, dar și pentru a le arăta susținătorilor că încă sunt prezenți pe scena globală, poziționându-se „ca o forță amenințătoare”, a subliniat expertul.

