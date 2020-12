INS: Numărul deceselor înregistrate în luna octombrie a fost cu 5.518 mai multe decât în luna septembrie

Potrivit datelor furnizate de INS, numărul deceselor înregistrate în luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decât în luna septembrie 2020, din care două treimi s-au înregistrat pentru persoanele de peste 70 de ani. Numărul deceselor înregistrate în luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decât în luna septembrie 2020, iar numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna octombrie 2020, a fost de 107 copii, în creştere cu 3 decese sub 1 an faţă de luna septembrie 2020.

În acest context au fost înregistrate, totodată, o scădere a numărului de nou-născuți. În luna octombrie 2020 s-a înregistrat naşterea a 16.546 copii, cu 1.490 mai puţini copii decât în luna septembrie 2020.

Numărul deceselor, în creștere în România

În luna octombrie 2020, două treimi din totalul numărului de decese s-a înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (11.535 decese, reprezentând 42% din total, s-au înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, iar 6.812 decese, reprezentând 24,8%, la persoanele de 70-79 ani) şi 5.248 decese (19,1%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Firesc, la polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (64 decese), 20-29 ani (109 decese) şi 0-4 ani (127 decese), potrivit INS.

Sporul natural s-a menţinut negativ în luna octombrie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 10.945 persoane.

În luna octombrie2020, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 9.990 căsătorii, cu 2.481 mai puţine decât în luna septembrie 2020.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.545 în luna octombrie 2020, cu 174 mai multe decât în luna septembrie 2020.

Numărul născuţilor-vii înregistrat în luna octombrie 2020 a fost mai mare cu 1.662 comparativ cu aceeaşi lună din 2019. Numărul persoanelor care au decedat în luna octombrie 2020 a fost cu 6.412 mai mare faţă de luna octombrie 2019.

Sporul natural negativ s-a accentuat în luna octombrie 2020 faţă de cel din luna octombrie 2019 (-10.945 persoane în luna octombrie 2020, faţă de -6.195 persoane în luna octombrie 2019). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 25 mai mare în luna octombrie 2020, decât cel înregistrat în luna octombrie 2019.

În luna octombrie 2020, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 13.769 persoane (7.445 bărbaţi şi 6.324 femei), iar în mediul rural decesul a 13.722 persoane (7.348 bărbaţi şi 6.374 femei). Faţă de aceeaşi lună din anul 2019, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 3.515 persoane (2.062 bărbaţi şi 1.453 femei) în mediul urban şi cu 2.897 persoane (1.622 bărbaţi şi 1.275 femei) în mediul rural.