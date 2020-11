Irak: Tir de rachete asupra Ambasadei SUA, în Zona Verde din Bagdad (VIDEO)

Mai multe rachete Katiușa au aterizat în apropierea Ambasadei Statelor Unite din Irak, aflată în așa-numita Zonă Verde din capitala Bagdad, o zonă în care se află mai multe clădiri guvernamentale și misiuni diplomatice, informează Reuters, citând surse din domeniul securității.

Potrivit surselor citate, a fost lansate cel puțin patru rachete, iar unele dintre el au aterizat lângă sediul Ambasadei SUA.

Potrivit reporterilor AFP din capitala irakiană, în Zona Verde au fost auzite mai multe explozii, după care s-au putut observa focuri de culoare roșiatică, semn că s-a activiat sistemul anti-rachetă al reprezentanței diplomatice a Statelor Unite.

SUA au avertizat că își vor închide Ambasada din Irak, în contextul atacurilor frecvente asupra misiunii diplomatice americane.

Atacul de marți a venit la puțin timp după ce președintele în exercițiu al SUA, Donald Trump a anunțat o reducere a efectivelor militare americane în Irak și Afganistan până la începutul anului 2021.

Pe de altă parte, secretarul general al NATO, Jens Stoltenerg, a avertizat că Alianța Nord-Atlantică ar putea plăti un preț scump dacă părăsește prea devreme Afganistanul.

„Ne confruntăm acum cu o decizie dificilă. Suntem în Afganistan de aproape 20 de ani și niciun aliat NATO nu dorește să stea mai mult decât este necesar. Dar în același timp, prețul plecării premature sau într-o manieră necoordonată ar putea fi foarte mare”, a declarat Jens Stoltenerg.

