Iranul a informat Naţiunile Unite că va îmbogăţi uraniu la o puritate de 20%

Sutoritățile iranienie a transmis agenţiei nucleare a Naţiunilor Unite că va îmbogăţi uraniu la o puritate de 20%, nivel atins înainte de acordul nuclear internaţional din 2015, la baza de producţie Fordow, care este îngropată într-un munte, notează Reuters.

”Iranul intenţionează să producă uraniu cu o puritate de 20%”

Așa sună cel mai recent anunţ făcut de Iran Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, referitoare la intenţiile sale de a încălca acordul nuclear, ca reacţie la retragerea Washingtonului din acord şi la reimpunerea sancţiunilor americane împotriva Teheranului.

Măsura este prevăzută într-o lege adoptată luna trecută de Parlamentul iranian, ca reacţie la uciderea celui mai reputat cercetător în domeniul nuclear al Iranului, atribuită de către Teheran Israelului.

Prin astfel de măsuri, Iranul complică eforturile preşedintelui ales american Joe Biden de a readuce Statele Unite în acest acord.

”Iranul a informat agenţia că, pentru a respecta o lege adoptată recent de Parlament, intenţionează să producă uraniu cu o puritate de 20% la Centrala de Îmbogăţire a Carburantului Fordow”, se arată într-un comunicat transmis vineri de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.

Ce este uraniul

Uraniul este un element chimic, un metal, din seria actinidelor a sistemului periodic al elementelor care are simbolul chimic U și numărul atomic 92. Uraniul are cea mai mare masă atomică dintre toate elementele naturale.

Uraniul are cea mai mare masă atomică dintre toate elementele naturale. Este aproximativ cu 70% mai dens decât plumbul și este ușor radioactiv. Distribuția sa naturală este de circa câteva părți per milion în sol și roci și de circa 1000 de ori mai scazută in apă. Uraniul este extras industrial din minerale relativ bogate în concentrație față de cea naturală prin procedee mecanice, fizice și chimice.