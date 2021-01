Israelul a ajuns la pragul de două milioane de cetățeni care au fost vaccinați împotriva COVID-19, informează timesofisrael.com. De la începutul campaniei de imunizare, două milioane de israelieni au primit deja prima doză din serul anti-coronavirus, iar mulți au fost inoculați și cu rapelul. Printre aceștia se numără și premierul Benjamin Netanyahu care a declarat joi că Israelul va fi prima țară care va ieși din criza provocată de pandemia de coronavirus.

Cine este persoana cu numărul 2 milioane, vaccinată în Israel

Persoana care a devenit cea cu numărul 2 milioane pe lista celor care au primit prima doză de vaccin în Israel este o tânără de 22 de ani care a fost vaccinată joi în oraşul Ramla, în apropiere de Tel Aviv.

Premierul Netanyahu și ministrul Sănătății Yuli Edelstein au fost de față la vaccinarea tinerei care s-a fotografiat apoi cu oficialii guvernamentali purtând o pancartă cu mesajul ”sunt cea cu numărul 2 milioane”.

„Vedem luminiţa de la capătul tunelului”, a declarat Benjamin Netanyahu, aflat în campanie electorală și care se află în mijlocul unui proces de corupție, dar care, în ultimele săptămâni a încercat să joace un rol foarte activ în campania de vaccinare.

Israelul a depășit pragul de două milioane de persoane care au primit prima doză a vaccinului anti-COVID-19

Premierul Benjamin Netanyahu a primit și doza de rapel

El a fost primul care a primit vaccinul anti-COVID-19 în Israel pe 19 decembrie, atunci când a fost vaccinat cu serul Pfizer/BioNTech.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, dr. Herman Berkovits, medicul lui Benjamin Netanyahu, a declarat că în urma unui test a aflat că are deja anticorpi după prima doză de vaccin. Între timp, atât el, cât și premierul israelian au primit și rapelul.

”Sunt astăzi un om fericit, un om care zâmbește din cauză că am făcut a doua doză de vaccin. La început am crezut că o să am, poate, ceva efecte secundare, dar sunt într-o stare generală bună, sper să fie și mâine același lucru, nu am niciun fel de simptom. Mi-am făcut un examen de anticorpi și am deja anticorpi după prima vaccinare. Deja sunt mai liniștit pentru că sunt medic și intru în contact cu foarte mulți bolnavi și sunt astăzi extrem de fericit pentru că deja văd un pas spre sfârșitul acestui drum pe care tot timpul mi-a fost teamă să nu fiu bolnav”, a spus medicul israelian.

Israelul se confruntă cu o creștere a numărului cazurilor de infectare cu coronavirus

La începutul lunii ianuarie, autoritățile israeliene au declarat că două milioane de persoane vor primi un vaccin COVID-19 cu două doze până la sfârșitul lunii. Potrivit datelor publicate joi, doar 150.000 au primit până acum cele două doze ale serului.

Pe măsură ce Israelul avansează rapid cu procesul de imunizare a populației, țara se confruntă cu o creștere a numărului de infectări, zilnic fiind înregistrate aproximativ 9.000 de noi cazuri de îmbolnăvire.

De altfel, Israelul se află acum în al treilea lockdown național și înregistrează un bilanț de peste 523.000 de cazuri și peste 3.800 de decese de la începutul pandemiei și până acum.