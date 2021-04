Israelul a înregistrat a doua zi consecutivă fără niciun deces COVID. Țara are peste jumătate din populație vaccinată (VIDEO)

Israelul a înregistrat a doua zi consecutivă fără niciun deces din cauza COVID-19, informează B1 TV, în Jurnalul orei 18.00, prezentat de Dan Gabor.

Numărul de decese asociate infectării cu SARS-CoV-2 a rămas neschimbat în ultimele zile: 6.346, conform datelor comunicate de autorităţile israeliene.

Israelul profită din plin de cea mai de succes campanie de vaccinare din lume. Țara a reușit să imunizeze nu mai puțin de 5 milioane de oameni cu ambele doze de vaccin Pfizer.

Joi și vineri, nu a fost raportat niciun deces COVID, o situație nemaiîntâlnită de mai bine de zece luni. De asemenea, din 35.207 de teste efectuate vineri, s-au înregistrat 129 de cazuri, o rată de 0,4%.

