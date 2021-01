Israelul trage un semnal de alarmă: Prima doză din vaccinul anti-COVID ar putea fi mai puțin eficiență decât a anunțat Pfizer

Coordonatorul campaniei de vaccinare din Israel a avertizat că o unică doză de vaccin Pfizer/BioNTech ar putea oferi mai puţină protecţie împotriva infecţiei cu coronavirus decât s-a crezut iniţial. Israelul a demarat rapid şi devreme campania de imunizare, dar se află într-o cursă cu transmiterea comunitară accelerată mai ales de apariţia tulpinii britanice a virusului.

Nachman Ash, coordonatorul campaniei de vaccinare din Israel, a declarat că o doză unică de vaccin anti-COVID Pfizer/BioNTech pare a fi „mai puţin eficientă decât am crezut" chiar şi sub eficienţa estimată de Pfizer. Asta în condiţiile în care cei care au primit rapelul au dezvoltat mult mai mulţi anticorpi, şi anume de la şase până la 12 ori mai mulţi, potrivit datelor publicate de Centrul Medical Sheba.

Peste 2 milioane de israelieni au primit prima doză de vaccin şi 400.000 au primit şi rapelul.

Potrivit Pfizer, o doză unică de vaccin are o eficienţă de circa 52%. Problema protecţiei oferite de vaccin a apărut în contextul în care mii de israelieni s-au îmbolnăvit după administrarea primei doze. Autorităţile sanitare au precizat însă că asta s-a întâmplat în majoritatea cazurilor întrucât aceste persoane au fost expuse la virus înainte de a putea dezvolta suficienţi anticorpi.

Cabinetul israelian s-a reunit pentru a discuta despre noi restricţii în condiţiile în care se estimează că între 30 şi 40% din noile cazuri de infectare sunt provocate de varianta britanică a virusului. Ash a avertizat guvernul asupra faptului că aceste cifre ar putea creşte, iar tulpina să devină principala sursă de răspândire a virusului în Israel.

Israelul a raportat la începutul săptămânii peste 10.000 de noi cazuri de infectare înregistrate în ziua precedentă, cu o rată de pozitivare de peste 10% pentru prima dată în trei luni, fapt care arată o transmitere comunitară mare.

Israelul se află în al treilea lockdown, care se încheie joi. Sunt luate în considerare măsuri precum închiderea aeroportului internaţional Ben Gurion pentru alte zboruri decât cele esenţiale.

Mulţi arată cu degetul pentru noile creşteri ale infecţiilor comunitatea ultraortodoxă reglementată lax, care a ţinut o parte din şcolile deschise şi a permis adunări mari, între care şi nunţi cu un număr mare de persoane.

Autorităţile sanitare din Israel sunt de părere că noua variantă circulă în aceste comunităţi şi că o persoană întoarsă recent din Marea Britanie a infectat între 20 şi 30 de persoane.

