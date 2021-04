Israelul va permite accesul turiștilor români din 23 mai. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să călătorească în Țara Sfântă (VIDEO)

Israelul își deschide granițele pentru turiștii români. În contextul vaccinării masive a populației, autorităţile din Ţara Sfântă au anunţat că au ajuns la imunizarea colectivă şi vor permite accesul începând din 23 mai pentru turiştii români vaccinaţi şi cei testaţi RT-PCR. Asta dacă cele două guverne vor semna un acord în acest sens.

Potrivit unor declarații făcute, marți, de ministrul israelian al Turismului, Orit Farkash-Hacohen, și cel al Sănătății, Yuli Edelstein, pentru început se va permite accesul în Israel doar pentru grupurile organizate, informează Agerpres. Abia din a doua etapă Israelul va fi deschis și pentru călătoriile individuale.

Concret, turiștii vor putea intra în Israel dacă vor prezenta un test PCR cu rezultat nevativ pentru infecția cu coronavirus și a unui test serologic care să confirme prezența anticorpilor în urma vaccinării anti-COVID-19.

Dacă guvernele României și Israelului vor ajunfe la un acord prin care autoritățile israeliene vor recunoaște certificatele de vaccinare emis în țara noastră, atunci românii ar putea călători în Țara Sfântă și fără a prezenta testul serologic.

De altfel, reprezentanții Guvernului israelian au demarat deja discuții cu partea românescă în acest sens.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Diana Șoșoacă, acuzații grave la adresa medicilor. DE CE MOR pacienții COVID?