Italia: Protest anti-restricții, marcat de violențe, la Florența. „Suntem muncitori înfometaţi! Ruşine!", "Vrem să muncim!", au scandat manifestanții (VIDEO)

Sute de oameni au ieșit în stradă vineri seară, la Florența, protestând față de măsurile restrictive impuse de autoritățile italiene pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Manifestația a fost marcată de ciocniri violente între unii demonstranți și forțele de ordine.

Unii protestatari au atacat poliţiştii cu sticle, pietre și chiar cocktail-uri Molotov. Vitrine sparte, camere de supraveghere avariate, ghivece stradale răsturnate, asta a rămas în urma violențelor care s-au desfășurat timp de câteva ore, vineri seară, pe mai multe străzi care duc către centrul orașului Florența, potrivit jurnaliștilor La Repubblica.

Manifestația neautorizată a vizat restricţiile impuse de autorităţii din cauza pandemiei de coronavirus. Primarul oraşului susţine însă că în spatele manifestaţiilor s-ar afla mişcări neofasciste.

„Ne-au făcut să trăim o noapte suprarealistă, teribilă și dureroasă la Florența. Nu așa se exprimă argumentele, nu așa se exprimă suferința. Este doar violență ca scop în sine, gratuită. Cei care desfigurează Florența trebuie să plătească pentru ceea ce au făcut”, a scris primarul Dario Nardella într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Există o minoritate de oameni care vine cu intenția de a provoca ciocniri și violență. Eu am văzut și oameni care au vrut să demonstreze pașnic. Ceea ce mă face să sufăr cel mai mult, dar mă și înfurie este să-i văd pe cei care încearcă să exploateze această furie, ceea ce este inacceptabil", a mai declarat primarul, la un post de televiziune, potrivit aceleiași surse.

Protest la Florența: „Suntem muncitori înfometaţi! Ruşine!", "Vrem să muncim!", au scandat manifestanții

#Breaking: Citizens protest in Florence against #lockdown and Conte government: Cops charge and baton a little girl. That's not good, not at all. #Italy #ACAB #Firenze#Covid19 https://t.co/DHkjTxwTS3