Italia vrea să vaccineze anti-COVID 80% din populaţie până în luna septembrie (VIDEO)

Italia vrea să vaccineze anti-COVID-19 cel puţin 80% din populaţie până la sfârşitul lunii septembrie, informează B1 TV. Decizia pare să vină în urma criticilor referitoare la ritmul lent al campaniei de imunizare. Până acum, aproximativ 3,8% dintre cetățeni au primit cele două doze de vaccin.

Noul comisar special pentru gestionarea pandemiei în Italia, Francesco Paolo Figliuolo, a lansat un plan naţional de administrare a 500.000 de doze pe zi.

Planul prevede si creşterea numărului de personal medical care administrează vaccinuri. Mai exact, se așteapta un acord prin care medicii de familie, stomatologii sau chiar medicii stagiari vor avea posibilitatea să administreze italienilor dozele de ser.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.