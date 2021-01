Iulian Chifu: Relația transatlantică, pusă sub mari încercări și tensiuni în ultimii 4 ani / Donald Trump a asumat participarea Americii la Articolul 5 al NATO în timpul vizitei președintelui Iohannis (VIDEO)

Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, s-a arătat de părere că relația transatlantică a fost supusă unor mari încercări și tensiuni în cei patru ani ai administrației Trump. De asemenea, în direct pe B1 TV, analistul a declarat că primul moment în care Donald Trump a revenit asupra declarațiilor despre NATO și a asumat participarea Americii la Articolul 5 privind apărarea comună a avut loc în timpul vizitei efectuate de Președintele României, Klaus Iohannis, la Casa Albă.

