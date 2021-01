Iulian Fota, despre violențele din SUA: "Lasă un sentiment de îngrijorare în rândul aliaților" / "O țară care are tensiuni interne atât de mari nu își poate îndeplini toate obligațiile"

Analistul de politică externă Iulian Fota a comentat joi seară pentru B1 TV incidentele tensionate din SUA, precizând că violențele de la Capitoliul american arată că democrația poate deveni fragilă în anumite situații, dar și necesitatea de a acționa în direcția consolidării ei:

“Lasă un gust amar, ne arată încă o dată că democrația nu are o evoluție liniară. Democraia are și sincope și derapaje, poate fi pusă la îndoială și contestată. Dar la fel de important, ne arată că democrația trebuie consolidată, trebuie apărată. Atunci când democrația este atacată tu ca politician datoria ta trebuie să fie față de constituția țării tale, asta în legătură cu gestuld e ultim moment al lui Mike Pence care îî salvează o prte din onoare. Mike Pence, la finalul acestui mandat, a pus America deasupra lui Trump, ceea ce Trump nu a știut să facă în ultimii patru ani", a spus Iulian Fota.

