Iulian Fota: Hamas nu are interes să fie pace între Israel și populația palestiniană din Gaza, care oricum e prizoniera Hamasului. Israelul are o reziliență societală absolut remarcabilă (VIDEO)

Iulian Fota, directorul general al Institutului Diplomatic Român, a explicat că armistițiul dintre Israel, pe de o parte, respectiv Hamas și Jihadul Islamic, pe de altă parte, nu reprezintă o soluție definitivă și că volatilitatea situației poate să ducă oricând la o nouă confruntare militară.

Pe de altă parte, fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate spune că israelienii vor reveni rapid la o viață normală și că acolo turismul a fost mai degrabă afectat de pandemia de COVID-19 decât de conflictul cu Hamas și Jihadul Islamic.

