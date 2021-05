Iulian Fota (IDR): Summitul B9 și aplicațiile militare arată că România încearcă să contribuie la un efort colectiv de apărare. Ne confruntăm cu amenințări sporite (VIDEO)

Iulian Fota, președintele Institutului Diplomatic Român (IDR), a declarat marți, pentru B1 TV, că Summitul Formatului București (B9) și exercițiul militar multinațional „Justice Sword 21” de la Smârdan arată că România încearcă să colaboreze cât mai bine cu aliații săi și să contribuie la efortul colectiv de apărare. Eventuale diferențe dintre aliați, a mai spus acesta, sunt gestionate și depășite, căci tot ce contează e răspunsul comun la amenințările tot mai sporite cu care ne confruntăm.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

