Ivan Pavlov, unul dintre avocații lui Aleksei Navalnîi, a fost arestat. Ce acuzații i se aduc

Ivan Pavlov, avocatul rus care reprezintă organizaţiile lui Aleksei Navalnîi, ar fi fost arestat vineri, într-un hotel din Moscova de către FSB. Veste a fost dată de colegii săi din ONG-ul Komanda 29, însă nu există o confirmare oficială.

Este posibil ca Pavlov să fie acuzat de dezvăluire de date dintr-o anchetă preliminară.

Organizaţiile legate de Aleksei Navalnîi sunt ameninţate că vor fi declarate "extremiste" și ar putea fi interzise în Rusia, în timp ce colaboratorii ar putea fi arestați.

Justiţia a cerut deja suspendarea activităţilor "Fondul de luptă împotriva corupţiei" (FBK) şi a birourilor lui Aleksei Navalnîi din întreaga țară.

Avocatul urma să-l reprezinte vineri într-o audiere pe fostul jurnalist Ivan Safronov, încarcerat pentru trădare.

Avocaţi din Rusia denunţă în mod repetat că sunt supuşi persecuţiilor în cursul unor demersuri juridice potenţial explozive din punct de vedere politic. Autorităţile sunt criticate la nivel internaţional pentru obstrucţionarea avocaţilor în munca lor.

