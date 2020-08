Jacob Blake, americanul de culoare împușcat de polițiști, este încătușat chiar și pe patul de spital, chiar dacă nu se poate mișca

Jacob Blake, americanul de culoare ciuruit de gloanțele trase de polițiști, la sfârșitul săptămânii trecute, se zbate între viață și moarte și chiar dacă nu se poate mișca, este încătușat pe patul de spital, acuză familia.

Tatăl acestuia l-a vizitat de curând și s-a îngrozit când a văzut că zace pe un pat de spital încătușat, scrie cnn.com.

"E revoltător! Este paralizat și nu poate merge, iar ei l-au încătușat de pat. De ce?", s-a revoltat unchiul victimei.

Potrivit sursei citate, tatăl acestuia a declarat că este bucuros să vadă că fiul său este conștient, însă este revoltat că este "legat".

Una dintre întrebări pe care bărbatul i le-a pus părintelui său, după ce s-a trezit în spital, a fost de ce l-au împușcat de atâtea ori.

Pe Twitter au început să apară și fotografii cu polițistul care a tras nu mai puțin de 7 gloanțe în spatele bărbatului neînarmat.

This is officer Rusten Sheskey. He is the one who shot Jacob Blake 7 times in his back.



We need to put his face all over social media. pic.twitter.com/PGieMMlzydA MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!