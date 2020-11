Japonia a înregistrat mai multe sinucideri în luna octombrie decât toate decesele provocate de pandemie de-a lungul anului 2020

Grijile provocate de pandemia de COVID-19 își pun amprenta pe sănătatea psihică a oamenilor. În octombrie, în Japonia s-au înregistrat mai multe sinucideri decât decese provocate de COVID-19 în tot anul 2020.

Numărul japonezilor care își pun capăt zilelor a crescut în luna octombrie pentru a patra lună consecutiv şi a ajuns la cel mai ridicat grad din ultimii cinci ani. Potrivit datelor oficiale, în octombrie 2.153 de persoane au recurs la gestul extrem, o creştere de peste 300 faţă de luna precedentă şi cel mai mare număr lunar din mai 2015. În comparație, până în acest moment, de la debutul pandemiei, noul coronavirus a răpus 2,087 de persoane, potrivit CNN. Cazurile de sinucidere au scăzut constant până în iulie, dar apoi impactul economic al pandemiei de COVID-19 a început să se simtă şi numărul sinuciderilor a început să crească.

