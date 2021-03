Joe Biden a căzut pe treptele Air Force One. Președintele SUA a făcut „un pas greșit”, spune Casa Albă / Liderii americani au deja un istoric de „luptă” cu scările aeronavelor (VIDEO)

Joe Biden, președintele SUA, s-a împiedicat de două ori și în cele din urmă a căzut pe treptele aeronavei prezidențiale Air Force One, vineri, la Joint Base Andrews.

Liderul american urca ușor stângaci scările aeronavei prezidențiale, iar la un moment dat a părut că se împiedică. Încercând să se adune, el s-a împiedicat din nou și în cele din urmă a căzut. Unul dintre reporteri a relatat că vântul era destul de puternic la baza Andrews, potrivit Fox News.

După incident, Casa Albă a precizat că președintele Joe Biden se simte perfect bine în urma căzăturii.

Kate Bedingfield, director de comunicare la Casa Albă, a oferit mai multe detalii despre starea președintelui american.

„Știu că oamenii au văzut că președintele Biden a alunecat la urcarea pe scara către AF1, dar sunt bucuroasă să vă informez că este bine și că nici măcar nu a avut nevoie de vreo atenție din partea echipei medicale care călătorește alături de el”, spune Kate Bedingfield. „Nimic mai mult decât un paș greșit pe scări”, a adăugat ea.

Maia Morgenstern: „Sunt rănită. Tremur”. Ce i s-a întâmplat celebrei actrițe

President Biden stumbled and recovered as he climbed aboard Air Force One on his way to Georgia pic.twitter.com/92N05Ukcvk