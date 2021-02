Joe Biden a decretat stare de dezastru major în Texas. Milioane de oameni au rămas fără căldură şi curent electric din cauza vremii. Spitalele sunt și ele afectate (VIDEO)

Preşedintele american Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Texas şi a cerut agenţiilor federale să identifice resurse suplimentare pentru zonele afectate de furtuni de zăpadă şi de frigul intens, anunţă presa de peste Ocean, citată de B1 TV. Statul Texas şi alte regiuni din SUA sunt afectate de câteva zile de vremea rea. Milioane de oameni au rămas fără căldură şi fără curent electric. Multe gospodării, chiar şi fără apă.

„Am vorbit cu mai mulți oameni care mi-au descris o mulțime de probleme cu care se confruntă în spitale, în acest moment. Iar mulți se tem că, dacă nu vorm scăpa de această furtună de zăpadă cât mai curând, vom avea și mai mult de suferit!”, a declarat Jala Washington, corespondent KXAN-TV.

Frigul și lipsa apei copleșesc spitalele din statul american Texas mai mult decât pandemia de COVID-19, relatează presa internațională.

Unii medici spun că nu au avut niciodată o săptămână mai grea ca aceasta, din cauza valului de ger care a paralizat sudul țării. Un frig năprasnic a dus la cedarea țevilor de apă, dar au cedat și rețelele electrice, ceea ce creează mari probleme spitalelor.

În Texas, temperaturile au avut cel mai mici valori din ultimii 30 de ani, dupã ce o masă de aer arctic a acoperit mare parte din continentul american. Vremea cumplit de rea a luat deja cel puțin 69 de vieți în Statele Unite ale Americii.

