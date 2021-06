Joe Biden a pierdut un prieten de încredere. Unul dintre câinii prezidențiali a murit

Momente grele pentru președintele SUA, Joe Biden. Unul dintre câinii prezidentțiali a murit. Champ, un ciobănesc german, avea 13 ani și s-a stins din viață „liniştit, acasă.

Liderul american și soția lui, Jill au transmis că au pierdut un membru important al familie și deplâng moartea lui.

„A fost preţuitul nostru tovarăş permanent în timpul ultimilor 13 ani şi era adorat de întreaga familie Biden”, au transmis ei într-un comunicat, potrivit NBC și news.ro.

„Chiar dacă puterea lui Champ a pălit în ultimele luni, când intram într-o încăpere, se ridica imediat, dădea mereu din coadă şi ne îndemna cu nasul să îl scărpinăm după ureche sau pe burtă. Oriunde ne aflam, voia să fie şi el şi totul era brusc mai bine când era aproape de noi. Nu îi plăcea nimic mai mult decât să se tolănească la picioarele noastre în faţa unui foc, la finalul zilei, alăturându-ni-se ca prezenţă reconfortantă în întâlniri, sau stând la soare în grădina Casei Albe”, au povestit soţii Biden.

Fanilia Biden primit pe Champ în 2008, când era pui, cu puţin timp înainte ca soţii să se mute în reşedinţa oficială a vicepreşedintelui, la Naval Observatory. Cuplul de la Casa Alba obișnuia să se plimbe cu cei doi câini pe peluza Casei Albe.

President Joe Biden and first lady Jill Biden say Champ, the older of their two dogs, has died peacefully at home. The 13-year-old German shepherd was "adored by the entire Biden family," they wrote. https://t.co/RW2M19K1nC