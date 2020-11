Joe Biden aduce câinii înapoi la Casa Albă. Major, unul dintre „paznici”, a fost salvat de la un adăpost (VIDEO)

Căţeii se întorc la Casa Albă, odată cu alegerea noului preşedinte american. După ce a câştiga alegerile, democratul Joe Biden urmează să se mute în reşedinţa prezidenţială împreună cu familia şi animalele sale de companie. Biden are doi câini, Champ şi Major, dintre care unul a fost adoptat de la un adăpost, informează B1 TV.

Joe Biden este cunoscut de mult timp ca fiind un iubitor de animale. El va fi însoţit la Casa Albă atât de membrii familiei, cât şi de cei doi patrupezi: Champ, pe care îl are din 2008, şi Major, un ciobănesc german pe care l-a adoptat în 2018, de la un adăpost de câini din Delaware.

Foto: Joe Biden / Facebook

Totodată, Major va fi şi primul câine dresat pentru operaţiuni de salvare care va locui în reşedinţa oficială a preşedinţilor americani.

Potrivit apropiaţilor noului preşedinte, familia Biden a vrut iniţial să îi ofere doar un cămin temporar lui Major, însă acesta a devenit o parte a familiei la insistenţa fiicei noului preşedinte, Ashley.

