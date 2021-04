Joe Biden: De-a lungul vieții sale de 99 de ani, Prințul Philip a privit cum lumea se schimbă semnificativ și în mod repetat. S-a dedicat poporului Regatului Unit, Commonwealth-ului și familiei sale

Președintele american Joe Biden a transmis, în numele poporului american, un mesaj de condoleanțe Reginei Elisabeta a II-a pentru moartea soțului său, Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani. Liderul de la Casa Albă amintește despre modul în care prințul consort ”s-a dedicat poporului Regatului Unit, Commonwealth-ului și familiei sale”.

„În numele poporului american, trimitem cel mai sincere condoleanțe majestății sale Regina Elisabeta a II-a, întregii familii regale și poporului Regatului Unit, după moartea alteței sale regale, Prințul Philip, duce de Edinburgh

De-a lungul vieții sale de 99 de ani, Prințul Philip a privit cum lumea se schimbă semnificativ și în mod repetat – de la activitatea sa în Al Doilea Război Mondial, cei 73 de ani petrecuți cu Regina și întreaga sa viață în spațiul public – Prințul Philip s-a dedicat poporului Regatului Unit, Commonwealth-ului și familiei sale. (...) Moștenirea sa va trăi nu numai prin intermediul familiei sale, ci prin toate demersurile caritabile”, a transmis Joe Biden, potrivit CNN.

Un mesaj similar a fost publicat și pe contul oficial de Twitter al președintelui american.

Prince Philip’s legacy will live on not only through his family, but in all the charitable endeavors he shaped. Jill and I are keeping the Queen and Prince Philip’s children, grandchildren, great-grandchildren, and the people of the United Kingdom in our hearts during this time.