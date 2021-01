Joe Biden depune azi jurământul de învestire. 200.000 de steaguri americane „plantate” pe National Mall pentru ceremonia fără public. FOTO

Ziua învestirii președintelui SUA este un eveniment important în istoria Statelor Unite ale Americii, potrivit BBC.

Însă, pandemia și tensiunile politice din ultima vreme, au făcut ca amploarea acestui eveniment să fie mai redusă.

Inaugurarea este ceremonia de învestire care marchează în mod formal debutul președinției și are loc la Washington DC.

În cadrul ceremoniei, câștigătorul alegerilor din 3 noiembrie va rosti jurământul și va fi învestit în funcție.

Jurământul sună în felul următor: „Jur solemn să îndeplinesc cu bună credinţă funcţia de preşedinte al Statelor Unite şi să fac tot ce îmi stă în putinţă să păstrez, să protejez şi să apăr Constituţia Statelor Unite”. Astfel, Joe Biden va fi cel de-al 46-lea președinte al SUA.

Depunerea jurământului va avea loc în fața Capitoliului SUA. Aproape 200 de oameni vor sta pe scenă, păstrând distanța, alături de președinte și de vicepreședintă. Învestirea are loc pe 20 ianuarie, iar discursurile vor fi în jurul orei locale 11.30 (18.30 ora României).

Evenimentul va avea o securitate strictă, dar măsurile vor fi și mai dure acum, după evenimentele violente care au avut loc la Capitoliu pe 6 ianuarie. Vor fi cel puțin 15.000 de militari ai Gărzii Naționale și de mii de polițiști.

Joe Biden a insistat să depună jurământul afară, în aer liber, așa cum este tradiția, însă numărul invitaților va fi unul redus din cauza pandemiei.

La eveniment vor participa și câțiva artiști. La spectacol vor fi Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Garth Brooks şi Justin Timberlake.

Instead of the patriotic crowds that typically fill the National Mall on Inauguration Day, President-elect Joe Biden will be sworn in before hundreds of thousands of American flags to represent the American people who can't attend https://t.co/KdLvHePIFq pic.twitter.com/BQ4PJVRmDa