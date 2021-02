Joe Biden deschide larg porțile pentru refugiați, în SUA. Comunitatea LGBT, protejată de noul președinte: „Ne vom asigura să promovăm drepturile acestor persoane" (VIDEO)

Decizie fără precedent în Statele Unite ale Amercii. Joe Biden, președintele care a declarat în repetate rânduri că va schimba radical politica impusă de Donald Trump, a anunțat de curând faptul că vrea să primească în țară 125.000 de refugiați în fiecare an, de opt ori mai mulți decât ultimul număr aprobat.

„Ne confruntăm cu o criză de peste 80 de milioane de deplasați care suferă în lume", a declarat Joe Biden într-un discurs la Departamentul de Stat, anunțând un decret prezidențial care va permite „creșterea primirii refugiaților la 125.000 în primul an fiscal complet" în noua administrație.

Donald Trump, fostul președinte, s-a poziționat ferm împotriva imigrației, atât legale, cât și ilegale. În timpul mandatului democratului Barack Obama erau primite anual 100.000 de persoane. În 2021 vor fi primiți 15.000 de refugiați, potrivit deciziei vechii administrații.

NEW: Pres. Biden "I'm approving an executive order to begin the hard work of restoring our refugee admissions program."



"It's going to take time to rebuild what has been so badly damaged—but that's precisely what we're going to do."