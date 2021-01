Joe Biden, despre violențele izbucnite în Washinghton: "Democrația este sub asalt, nu am mai văzut așa ceva în vremurile moderne" / "Îl cer președintelui Trump să apere constituția și să solicite încetarea acestui asediu"

Președintele ales al SUA, Joe Biden, a reacționat în urma violențelor care au izbucnit în Washinghton DC, după ce mai mulți susținători ai lui Donald Trump au forțat intrarea în clădirea Capitolului.

"Inițial, la această declarație de presă trebuia să vorbesc doar despre economie. Dar ați fost martori la ce am fost și eu martor. Democrația este sub asalt, nu am mai văzut așa ceva în vremurile moderne. Un asalt fără precedent asupra Capitolului. Un asalt asupra statului de drept", a precizat într-o declarație de presă Joe Biden.

„Scenele haosului de la Capitol nu reflectă cu adevărat America, nu reprezintă cine suntem”, a spus Biden.

„Ceea ce vedem este un număr mic de extremiști dedicați fărădelegii”. Biden a spus că violența de la Capitol „limitează sediția” și „trebuie să se încheie acum”.

"Îl chem pe președintele Trump să meargă acum la televiziunea națională, să își îndeplinească jurământul și să apere constituția și să solicite încetarea acestui asediu", a spus Biden. „Nu este un protest; este insurecție. Lumea se uită ”.

Președintele ales al SUA a precizat că manifestanțiile violente nu reprezintă America și că sunt acte ilegale:

"Scenele de la Capitol nu reprezintă America. Vedem un număr mic de extremiști care se dedică ilegalității, vedem dezastru, vedem haos. Trebuie să se oprească totul acum.

Cuvintele unui președinte contează, indiferent de cât de bun sau rău este acel președinte. Fac apel la președintele Trump să meargă la televiziunea națională să-și îndeplinească jurământul, să apere Constituția și să ceară oprirea acestui asediu.

Să iei cu asalt clădirea Capitolului nu este protest, este insurecție. Democrația este fragilă și este nevoie de lideri care nu se dedică puterii sau interesului personal, ci se dedică binelui comun", a declarat Joe Biden.