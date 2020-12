Joe Biden le cere americanilor să poarte mască 100 de zile, într-un efort comun de stopare a pandemiei

Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite ale Americii, încearcă să le smulgă o promisiune americanilor, în lupta contra răspândirii noului coronavirus. Acesta a afirmat că îi roagă pe oameni să poarte mască de protecție pentru 100 de zile, într-un efort comun de a opri pandemia.

Biden a declarat că intenționează să emită un ordin permanent prin care americanii trebuie să poarte măști în clădirile federale și în transportul interstatal, inclusiv autobuze, avioane și trenuri, în primele 100 de zile de ale mandatului său de președinte.

"În prima zi când îmi voi prelua mandatul, voi cere poporului să poarte mască 100 de zile. Doar 100 de zile, nu pentru totdeauna, doar 100 de zile. Și cred că vom vedea o reducere semnificativă a noilor cazuri ", a declarat Biden, potrivit dw.com.

⁦@JoeBiden:⁩ “‘On the first day I’m inaugurated, I’m going to ask the public for 100 days to mask. Just 100 days to mask — not forever, just 100 days. And I think we’ll see a significant reduction’ in the virus.” https://t.co/eXHp3g8N3e