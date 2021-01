Joe Biden vrea extinderea cu 5 ani a acordului New START, ultimul tratat major dintre SUA și Rusia

Joe Biden, noul președinte al Statelor Unite ale Americii, încearcă să prelungească cu cinci ani tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START cu Rusia, a susținut Washington Post, care a citat înalţi responsabili americani. Propunerea a fost deja comunicată rușilor, a susținut un oficial, potrivit Daily Mail.

După apariția informațiilor în presă, Jen Psaki, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a confirmat că Biden dorește să continue încă cinci ani tratatul, care urma să expire chiar luna viitoare.

Încă de miercuri, Kremlinul a transmis că va saluta o prelungire a pactului. Totodată, Ministerul rus de Externe și-a manifestat speranța unei munci „mai constructive” cu noua administrație de la Washington.

Noul preşedintele american caută să prelungească cu cinci ani tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START cu Rusia, titra joi Washington Post, citând înalți responsabili americani care au vorbit sub rezerva anonimatului.

Propunerea a fost deja comunicată rușilor, a susținut un oficial, tot sub protecția anonimatului, potrivit Daily Mail. Acesta a mai precizat că Biden nu a propus nicio modificare la acord.

După apariția informațiilor pe surse, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat că noul președinte doreşte prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice. Potrivit AFP, aceasta a mai precizat că Biden le-a cerut serviciilor americane de informaţii „o examinare generală” a recentului atac cibernetic imputat Moscovei, a eventualelor „ingerinţe” în alegeri, precum şi „a utilizării armelor chimice împotriva liderului opoziţiei, Aleksei Navalnîi”.

Joi, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, îndemnase cele două puteri să cuprindă și China în înțelegerea lor, dar și alte arme: „Extinderea New START nu e sfârșitul, ci abia începutul eforturilor noastre de a consolida controlul asupra armanentelor. Trebuie să găsim modalități de a include noi sisteme de arme, sisteme care nu sunt acoperite de New START, dar să includem și China deoarece China se dotează acum masiv cu arme nucleare. Nu doar că modernizează, dar și extinde capacitățile nucleare pe care le are".

Ce prevede tratatul New START și de ce era criticat de Donald Trump

Semnat în 2010 de Barack Obama și Dmitri Medvedev, New START limitează la 1.550 numărul focoaselor nucleare care pot fi deţinute de părţile semnatare şi la 700 numărul rachetelor nucleare şi al bombardierelor care pot fi desfăşurate.

New START ar trebui să expire pe 5 februarie și e ultimul mare tratat încheiat de SUA și Rusia.

Fostul președinte american Donald Trump a criticat de mai multe ori acordul, susținând că este dezavantajos pentru Statele Unite. Administrația sa a amânat până în ultimul său an de mandat pentru a discuta cu Moscova despre viitorul acordului. Trump a insistat ca Beijingul să fie parte din tratat, dar chinezii au respins ideea.

Oficial rus: Avem un program specific pentru dezvoltarea relațiilor cu SUA

Luni, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, indicase că Moscova e pregătită să acționeze rapid pentru a păstra New START ”în viață”.

Miercuri, Kremlinul a transmis că va saluta o prelungire a tratatului: „Sperăm că noua administraţie americană va face proba unei poziţii mai constructive în dialogul cu noi. Rusia și președintele său sunt în favoarea prelungirii acordului New START”.

MAE rus a afirmat speră într-o muncă „mai constructivă” cu Administraţia Biden în acest sens.

Moscova și-a mai manifestat speranța că venirea lui Biden la Casa Albă va deschide un nou capitol în relațiile Rusia - SUA. „Avem un program specific de acțiune, un program specific pentru dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite ale Americii. Eu și colegii mei de la ambasada Federației Ruse la Washington DC și colegii noștri din Moscova am analizat cu atenție ce s-a realizat în acest sens, ce nu a funcționat și ce trebuie să facem mai departe”, a declarat Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington.

În 2019, ambele puteri s-au retras din Tratatul INF al forțelor nucleare intermediare. Ulterior, cele două au renunțat și la Tratatul Cer Deschis.