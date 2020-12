Kamala Harris, vicepreședintele ales al SUA, a fost vaccinată împotriva COVID-19. ''Vreau să încurajez pe toată lumea să se vaccineze'' (VIDEO)

Kamala Harris, viitoarea vicepreşedintă a SUA, a fost vaccinată anti-COVID, marți, la Washington, în direct la televiziunea americană. De asemenea, aceasta i-a încurajat pe toți americanii să se imunizeze, informează AFP, citată de News.ro.

Kamala Harris a primit prima dintre cele două doze ale vaccinului Moderna.

„Abia am simțit. Vreau să încurajez pe toată lumea să se vaccineze. Este relativ nedureros. Se face rapid. Este sigur”, a declarat Kamala Harris.

De asemenea, Harris a precizat că și soțul ei, Doug Emhoff, va fi vaccinat cu prima doză a vaccinului de la Moderna.

Aceasta a postat şi un mesaj pe Twitter: “Astăzi mi s-a făcut vaccinul Covid-19. Le sunt incredibil de recunoscătoare celor din sistemul sanitar care lucrează în prima linie, oamenilor de ştiinţă şi cercetătorilor care au făcut ca acest moment să fie posibil. Atunci când puteţi primi vaccinul, să îl primiţi. Este vorba de salvarea vieţilor”.

Preşedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a fost vaccinat în data de 22 decembrie, în Delaware cu vaccinul Pfizer-BioNTech.

Injecția i-a fost administrată la Spitalul ChristianaCare din Newark, Delaware, de către Tabe Masa, care este asistentă medicală și șefa serviciilor de sănătate ale angajaților din spital, au precizat oficialii echipei de tranziție, potrivit CNN.

Vaccinarea lui Joe Biden a venit la o săptămână de momentul în care primele doze ale vaccinului erau administrate angajaților din sectorul sanitar și la doar câteva zile de vestea că Administrația americană pentru alimente și medicamente a acordat o autorizare pentru utilizare de urgență în cazul unui al doilea ser anti-COVID-19.

La rândul ei, tot luni, Jill Biden, viitoarea Primă Doamnă a SUA, a fost vaccinată și ea împotriva COVID-19, conform precizărilor făcute de oficialii din echipa de tranziție a lui Joe Biden.

Vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech presupune administrarea a două doze la o distanță de câteva săptămâni, astfel încât să atingă o eficiență de 95%. Echipa de tranziție nu a oferit detalii cu privire la data la care viitorul cuplu prezidențial va primi și o a doua injecție.

Dr. Anthony Fauci, principalul specialist american în boli infecțioase, sublinia săptămâna trecută că ar recomanda ferm ca atât Joe Biden, cât și Kamala Harris să fie vaccinați împotriva COVID-19 cât mai repede. Totodată, el recomanda ca atât președintele în exercițiu Donald Trump, cât și vicepreședintele în funcție Mike Pence să facă același lucru – de altfel, Mike Pence a și făcut-o între timp.

Vice President-elect Kamala Harris receives her first dose of the Moderna Covid-19 vaccine https://t.co/ST2gHv79Q2 pic.twitter.com/Jp9Sf3AoZj