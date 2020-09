Kendall Jenner, sora cea mică a lui Kim Kardashian, a recunoscut că se droghează: ”Nimeni nu știe asta”

Cutremur în showbiz-ul din Statele Unite ale Americii. Kendall Jenner, sora mai mică a faimoasei actrițe, Kim Kardashian, a recunoscut în cadrul unui interviu că se droghează. În urma dezvăluirii făcute de către tânără, membrii familiei ei au suferit un șoc.

De menționat este că filmarea cu vedeta în vârstă de 24 de ani a făcut deja înconjurul lumii.

Kendall Jenner a mărturisit că se droghează: “Nimeni nu știe asta”

“Nimeni nu știe asta”, a declarat Kendall Jenner.

Kendall Jenner a făcut public faptul că fumează marijuana într-un episod din “Rivalitatea fraților” cu Kate Hudson și Oliver Hudson înregistrat în ianuarie. Mărturia sa a venit în cadrul unei runde cu întrebări ușoare.

În cadrul interviului, Oliver le-a întrebat atât pe Jenner, cât și sora ei, Kourtney Kardashian, ”dacă ar exista o persoană care ar folosi droguri, în special canabis, în familia ta, cine ar fi aceasta?”.Femeia s-a dezbrăcat şi s-a ascuns sub pat, ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Kourtney Kardashian nu a ezitat să răspundă. Aceasta s spus imediat: “Kendall”. Surprinzător este că faptul modelul internațional nu a contrazis-o nicio secundă. Ba mai mult, frumoasa tânără a mărturisit chiar ea ce anume consumă.

“Sunt o consumatoare de marijuana. Nimeni nu știe asta, așa că este prima dată când spun cu adevărat ceva acolo”, a explicat Kendall Jenner.

Reamintim faptul că în statul California este legal consumul de canabis.

Conform jurnaliștilor de la publicația People, întrebarea ar fi venit după ce cele două surori au spus că Kylie Jenner este cea mai “relaxată” persoană din familie.

“Kylie nu este foarte critică”, a precizat Kourtney Kardashian.

Și Kim Kardashian s-a drogat. Vedeta internațională s-a căsătorit sub influența stupefiantelor

Mărturia lui Kendall Jenner privind consumul de marijuana vine la scurt timp după ce sora ei mai mare, Kim Kardashian, a recunoscut într-un episod al show-ului “Keeping Up with the Kardashians” că a folosit ecstasy în două momente extrem de importante din viața sa.

Potrivit okmagazine.ro, într-o discuţie deschisă cu sora ei mai mică, Kendall, şi cu fostul partener de viaţă al lui Kourtney, Scott Disick, Kim Kardashian a admis că a consumat droguri la 20 de ani. Ea a povestit că s-a căsătorit cu producătorul muzical Damon Thomas fiind drogată şi că la fel s-a întâmplat în momentul în care a filmat videoclipul cu scenele pentru adulți în urma căruia a devenit celebră.

„M-am căsătorit prima dată fiind drogată cu ecstasy. Am luat ecstasy o dată şi m-am căsătorit. Am luat din nou şi am făcut un sex-tape. (…) Toată lumea ştie (n.r. că luase ecstasy). Bărbia mea dârdâia non-stop”, poate fi auzită Kim, spunând într-un promo al noului episod din realty-show-ul Keep Up with the Kardashian.

După cum era de aşteptat, declaraţia ei n-a rămas fără ecou. Mulţi internauţi au blamat-o pentru ceea ce a făcut, dar şi pentru faptul că oferă exemple îndoielnice tinerelor care o urmăresc.

„Ce influenţă grozavă pentru tinerele care o urmăresc. Era drogată şi a făcut un sex tape”, e părerea unuia din mediul online.

Reamintim faptul că fotomodelul s-a căsătorit cu producătorul muzical Damon Thomas în 2000, ca patru ani mai târziu să divorţeze, citând diferenţe ireconciliabile. În februarie 2007, apărea şi sex-tape-ul cu Ray J, făcând-o pe Kim vedetă peste noapte.