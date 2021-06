Kim Jong-un are o trupă preferată. Două dintre melodiile formației au fost difuzate pe postul naţional de televiziune din Coreea de Nord (VIDEO)

Până şi liderul Coreei de Nord are o formaţie favorită. Este compusă din două femei, iar lui Kim Jong-un îi place atât de mult încât două melodii ale trupei au fost aprobate pentru difuzare pe postul naţional de televiziune. Bineînţeles, versurile venite parcă dintr-o altă epocă, îl elogiază atât pe liderul nord-coreean, cât şi Partidul Comunist, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.