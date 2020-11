Klaus Iohannis, despre atacul din Viena: ”Condamn cu tărie aceste acte de teroare. România este solidară cu Austria” / Reacțiile liderilor europeni

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, în noaptea de luni spre marți, în urma atacului armat comis la Viena. Într-un mesaj publicat pe Twitter, șeful statului condamnă „actele atroce de teroare” din capitala Austriei.

Klaus Iohannis condamnă atacul din Viena: România este solidară cu Austria

”Vești teribile de la #Viena în seara asta. Condamn cu tărie aceste atroce acte de teroare. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați victimelor. România este solidară cu Austria”, a transmis Klaus Iohannis pe Twitter.

Terrible news from #Vienna tonight. I strongly condemn these heinous acts of terror. My condolences to the families and close ones of the victims. Romania stands in solidarity with #Austria. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 2, 2020

Reacții ale altor lideri europeni

Tot într-o postare pe Twitter, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat ”şocată şi profund îndurerată” de atacul din Capitala Austriei.

"Sunt şocată şi profund îndurerată de atacul brutal care a avut loc în Viena. Gândurile mele se îndreaptă spre familiile victimelor şi poporul austriac. Europa este alături de Austria. Suntem mai puternici decât ura şi teroarea", a transmis șefa executivului european.

Ursula von der Leyen, despre atacul de la Viena

I am shocked and saddened by the brutal attack that took place in Vienna. My thoughts are with the families of the victims and the Austrian people.



Europe stands in full solidarity with Austria. We are stronger than hatred and terror. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2020

O reacție a venit și din partea preşedintele Consiliului European Charles Michel.

"Europa condamnă vehement acest act laş care încalcă valorile umane. Gândurile mele se îndreaptă către victime şi locuitorii oraşului Viena în noaptea acestui atac teribil. Suntem alături de Austria", a precizat Charles Michel, tot pe Twitter.

Mesajul președintelui Consiliului European

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values.



My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack.



We stand with Austria @sebastiankurz — Charles Michel (@eucopresident) November 2, 2020

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj poporului austriac. Totul în contextul în care și Franța a fost, în ultimele săptămâni, scena mai multor atacuri.

"Noi, francezii, suntem la fel de şocaţi şi trişti ca austriecii după atacul din Vienna. După Franța, o altă ţară prietenă este sub atac. Aceasta este Europa noastră. Duşmanii noştrii trebuie să ştie cu cine au de a face. Nu vom ceda în faţa nimănui", a scris Emmanuel Macron pe Twitter.

În urmă cu mai bine de două săptămâni, profesorul francez de istorie Sameul Paty a fost decapitat în fața școlii la care preda din localitatea Conflans-Sainte-Honorine, în suburbiile din nordul Parisului, de către un bărbat în vârstă de 18 ani, care ulterior a fost împușcat mortal de poliție. În luna octombrie, profesorul Paty le arătase elevilor săi benzi dezenate cu Profetul Mohamed la un curs despre libertatea de expresie, stârnind furia mai multor părinți musulmani. Alte atacuri au fost comise săptămâna trecută la Nisa și Lyon.

Mesajul lui Emmanuel Macron după atacul de la Viena

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

”Urmărim cu tristețe și groază veștile despre un alt atac care are loc Europa în această seară. Gândurile noastre sunt alături de prietenii și familiile victimelor și de oamenii din Viena. Pe întreg continentul nostru, suntem uniți împotriva violenței și a urii”, a transmis, la rândul său, președintele Parlamentului European, David Sassoli.

Mesajul președintelui Parlamentului European

It is with sadness and horror that we follow the news of another attack in Europe this evening.



Our thoughts are with the friends and family of the victims, and the people of #Vienna.



Across our continent, we stand united against violence and hate. — David Sassoli (@EP_President) November 2, 2020

Centrul Vienei a fost marcat de o serie de împușcături luni seara, iar autoritățile vorbesc deja despre un atentat terorist. Mai mulți atacatori ar fi deschis focul la sinagoga Nahe din Seitenstettengasse, din primul district.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Harald Sörös, susține că o persoană a fost ucisă şi alte 15 au fost rănite, în atacul terorist din Viena. În urma intervenţiei forţelor de ordine, un suspect a fost împuşcat. Mai mulţi atacatori ar fi acţionat în cel puţin şase locaţii din Viena, a confirmat Harald Sörös.