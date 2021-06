Klaus Iohannis, despre summitul NATO: Am evidențiat în documente comportamentul agresiv și destablizator al Rusiei. Situația de securitate din zona Mării Negre rămâne preocupantă (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că, în cadrul summitului NATO, aliații au convenit că procesul de consolidare a posturii alianței de descurajare și apărare trebuie să vizeze cu precădere flancul estic ca întreg, cu atenție specială pe evoluțiile de securitate de la Marea Neagră. De altfel, în documentele adoptate azi a fost evidențiat „comportanentul agresiv și destablizator al Rusiei față de aliații și partenerii noștri din vecinătate”. „Situația de securitate din zona Mării Negre rămâne preocupantă, iar masarea recentă a trupelor și tehnicii militare rusești la granița cu Ucraina și în Crimeea ocupată ilegat e încă o dovadă clară în acest sens”, a declarat Iohannis.

