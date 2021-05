Klaus Iohannis, după discuțiile cu președintele Andrzej Duda: România și Polonia acordă o atenție deosebită întăririi rezilienței NATO (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut, luni, o conferință de presă comună, cu omologul său polonez, Andrzej Duda, aflat în vizită oficială în România. Șeful statului a declarat la finalul întrevederii cu liderul de la Varșovia că discuțiile s-au axat pe parteneriatului strategic româno-polonez, pe cooperarea la nivel regional, precum și despre securitatea din zona Mării Negre și evoluțiile de pe Flancul estic al NATO. Cei doi șefi de stat vor prezida, luni, Summitul Formatului Bucureşti (B9), la care va participa și președintele american, Joe Biden, prin videoconferință.

Ca au discutat Klaus Iohannis și Andrzej Duda în cadrul întrevederii de la Palatul Cotroceni

”În întrevederea pe care tocmai am avut-o, desfășurată într-o atmosferă foarte deschisă de prietenie, am discutat despre extinderea și aprofundarea parteneriatului strategic româno-polonez, instituit în octombrie 2009 și reînnoit în 2015”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele României a vorbit despre un ”nivel excelent” al dialogului dintre cele două țări.

”Dialogul româno-polonez s-a intensificat, de altfel, substanțial, în ultimii ani, prin contacte la toate nivelurile și în toate domeniile. Am convenit cu domnul președinte Duda asupra necesității stimulării pe mai departe a schimburilor noastre comerciale care au însumat în 2020, în ciuda pandemiei, peste 7 miliarde de euro, precum și a investițiilor reciproce. (...)

Am abordat și subiectul cooperării în plan regional, în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, cu accent pe implementarea proiectelor strategice de interconectare regională. Din această perspectivă, am agreat continuarea promovării comune cu prioritate a proiectului de cale ferată Rail-2-Sea care va lega porturile Constanța și Gdansk și a proiectului rutier Via Carpatia.

Am acordat o atenție specială dimensiunii de securitate, care este o componentă esențială a parteneriatului nostru strategic și care a crescut substanțial în relevanță în ultimii ani. De altfel, dialogul româno-polon pe tema securității aduce beneficii reciproce certe pentru ambele țări, pentru regiunea noastră și pentru Alianța Nord-Atlantică.

Am convenit continuarea contribuțiilor militare pe care România și Polonia le au fiecare pe teritoriul celeilalte", a mai declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: Am abordat, în mod firesc, și evoluțiile din vecinătatea estică

În ceea ce privește securitatea din regiunea Mării Negre, Iohannis a precizat că România și Polonia ”vor continua să susțină consolidarea acțiunilor NATO de descurajare și apărare”.

”Am discutat și despre securitatea la Marea Neagră și, în general, pe Flacul estic, precum și despre prioritățile de la Summit-ul NATO din acest an. Țările noastre vor continua să susțină consolidarea acțiunilor NATO de descurajare și apărare pe Flancul estic a coeziunii acestuia, precum și procesul NATO 2030 și adoptarea unei decizii privind actualizarea conceptului strategic aliat la Summit-ul NATO din iunie.

România și Polonia acordă o atenție deosebită întăririi rezilienței NATO, a statelor aliate și a celor partenere și mă bucur că Polonia susține proiectul Centrului euroatlantic pentru reziliență de la București. (...)

În cadrul întrevederii, am abordat, în mod firesc, și evoluțiile din vecinătatea estică. Am reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și am discutat situația îngrijorătoare de securitate din Ucraina, precum și provocările legate de Belarus”, a mai spus Klaus Iohannis.