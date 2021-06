Klaus Iohannis l-a invitat pe Joe Biden la București: ”M-a asigurat încă o dată de faptul că este foarte dedicat parteneriatului strategic” cu România (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis l-a invitat în România pe liderul american Joe Biden. În declarația susținută la finalul Summit-ului NATO de la Bruxelles, șeful statului a spus că a purtat câteva discuții cu președintele american, context în care a primit asigurări din partea acestuia că ”este foarte dedicat” parteneriatului strategic cu România.

”Am avut două discuții cu președintele Joe Biden. Prima a fost chiar la început, unde, împreună cu președintele Duda (Andrzej Duda, președintele Poloniei – n.r.) am vrut să-l salutăm pe președintele Biden, să ne exprimăm mulțumirea față de prezența domniei sale în Dummit-ul B9. A fost o prezență consistentă, a avut un discurs foarte solid.

Evident, am dorit să ne asigurăm că în continuare avem un parteneriat strategic foarte solid și că avem întreaga atenție a partenerului strategic Statele Unite ale Americii pentru Flancul Estic. Președintele Biden ne-a asigurat că se implică în mod deosebit și foarte mult pentru a sprijini România și Polonia pentru a îmbunătăți această relație”, a declarat Klaus Iohannis răspunzând unei întrebări din partea jurnaliștilor.

În acest context, președintele a anunțat că l-a invitat la liderul de la Casa Albă în țara noastră.

"În cea de-a doua scurtă discuție pe care am avut-o spre finalul Summit-ului, l-am invitat în România, i-am spus că îmi doresc să continuăm discuția foarte bună pe care am început-o – în 2015 am avut prima întâlnire, atunci a fost vicepreședintele Biden - și că îmi doresc foarte mult să întărim parteneriatul strategică dintre România și SUA. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire și m-a asigurat încă o dată de faptul că este foarte dedicat acestui parteneriat", a mai spus Klaus Iohannis.

