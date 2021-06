Klaus Iohannis, lângă Joe Biden în fotografia de grup de la Summitul NATO. Mesajul transmis de președintele SUA (FOTO)

Klaus Iohannis se află la Bruxelles, pentru Summit-ul NATO. În fotografia de deschidere, președintele României a fost poziționat lângă Joe Biden.

Oficialul de la Cotroceni a fost imortalizat în primul rând, cu președintele SUA în stânga sa și în dreapta cu Andrej Duda, președintele Poloniei. Cum de cele mai multe ori protocoalele evenimentelor de nivel înalt nu sunt întâmplătoare, cel mai probabil, poziția lui Klaus Iohannis și a omologului polonez reflectă încrederea pe care o acordă și mai mult americanii către regiune, în contextul tensiunilor cu Rusia.

De asemenea, important de menționat în vederea evoluției relațiilor NATO, în care România joacă un rol estențial, este inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență - „E-ARC", proiect cu sediul la București, care va coopta state membre ale NATO și UE.

