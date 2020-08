Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile celor care și-au pierdut viața în exploziile devastatoare din capitala Libanului, Beirut. Cel puțin 78 de persoane au murit și alte câteva mii au fost rănite după exploziile uriașe care au zguduit marți capitala libaneză. Prima deflagrație a avut loc în zona portului si a fost urmată, la scurt timp, de o a doua în interiorul orașului. În acest moment, spitalele din Beirut sunt copleșite de numărul mare de răniți. Și ambasada Romaniei în Beirut a fost afectată de explozie. Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis că s-au produs avarii minore la sediul reprezentanței diplomatice. Totodată, potrivit MAE, până acum nu există date despre posibile victime în randul cetățenilor români.

”Sincere condoleanţe familiilor victimelor exploziilor îngrozitoare din Beirut. Suntem alături de Liban şi de poporul libanez în aceste vremuri dificile”, se arată într-un mesaj publicat pe contul de Twitter al șefului statului.

Klaus Iohannis, mesaj de condoleanțe pentru familiile victimelor exploziilor din Beirut: Suntem alături de Liban şi de poporul libanez în aceste vremuri dificile

My deepest condolences to the families of the victims of the terrible explosions in #Beirut. We stand by Lebanon and the Lebanese people in these difficult times.