Liban, statul eșuat care și-a ucis proprii cetățeni. Cum a ajuns în genunchi o țară, din cauza politicienilor corupți. „Nu vrem ajutorul lor, depinde de noi să curățăm mizeria” (VIDEO)

Explozia devastatoare de marți a depășit cu mult și cel mai negru coșmar al Libanului. Beirut e un oraș care chiar știe cum să renască din propria cenușă - se spune că a fost distrus și reconstruit de șapte ori în decursul celor 5.000 de ani de existență. Această nouă catastrofă, însă, îl va bântui mai mult decât orice alt război, invazie sau cutremur, pentru că nu a fost generată de o forță străină ostilă ori de un fenomen natural, ci chiar de elita conducătoare a țării, scrie Joe Macaron, într-un articol pentru Al Jazeera. Potrivit experților consultați de Business Insider, deflagrația a avut o putere de aproape 20 de ori mai mare decât cea a unei bombe GBU-43/B, supranumită ”Mama tuturor bombelor” și care este cea mai puternică armă nenucleară din arsenalul Statelor Unite.

Liban, un stat eșuat care și-a ucis proprii cetățeni

Cauzele exacte ale deflagrației de marți nu sunt cunoscute cu precizie, dar ce este sigur e că nu a fost un accident, ci ultima consecință fatală a unui aparat de stat măcinat până la os de corupție, incompetență și neglijență.

Trecutul e dovada că vinovații pentru această tragedie, toți plasați în vârful ierarhiei, nu vor ajunge niciodată în fața justiției. Asta va contribui la erodarea încrederii cetățenilor în stat.

Explozia va avea un efect devastator și asupra economiei libaneze, deja aflată în mari dificultăți, asupra status-quo-ului politic, deja fragil, și asupra poziției sale internaționale.

Explozie în Beirut. Cum arată Zona Zero

Nu e clar dacă guvernul chiar va reuși să ofere adăpost celor 300.000 de oameni strămutați și nici dacă va putea să le ofere produsele de bază. Pentru asta și pentru reconstrucția orașului, va trebui să se împrumute și mai mult. Datoria publică va crește, guvernul va depinde și mai mult de ajutorul internațional, iar poziția sa de negociere cu Fondul Monetar Internațional va fi și mai fragilă.Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

Asta va duce la acutizarea disensiunilor deja existente privind politica externă, rivalii politici urmând să se certe și asupra țărilor spre care Beirutul ar trebui să se îndrepte pentru ajutor. Statele Unite, Franța și Iranul s-au oferit deja să ajute, iar unii din Liban deja cochetează cu ideea de a invita China să reconstruiască portul din Beirut.

Autoritatea guvernului libanez se va clătina și mai mult din cauza revoltei publice și a amestecului tot mai pronunțat al puterilor străine.

Cel mai probabil, premierul Hassan Diab și susținătorii lui se vor folosi de această tragedie pentru a reduce influența fostului prim-ministru, Saad Hariri. Acesta, la rândul său, s-ar putea să se alieze cu liderul druz Walid Jumblatt într-o campanie împotriva guvernului și, poate, pentru prezidențiale. Hezbollah, un alt actor major în sistemul politic corupt al Libanului, va încerca să manipuleze disputele și acțiunile celorlalți jucători pentru a-și păstra influența, mai explică Joe Macaron, pentru Al Jazeera.

Libanezii se confruntă azi cu o tragedie fără precedent. După prăbușirea economică și lupta cu epidemia de coronavirus aproape cu mâinile goale, acum trebuie să-și trateze rănile și să-și reconstruiască orașul.

Cum arată Beirut după explozia de marți

Joe Macaron insistă că ajutorul internațional acordat trebuie să ajungă la populație, nu să fie folosit ca vestă de salvare de către elita conducătoare.

Acesta precizează că statele tratează situația din Liban strict ca pe o criză umanitară, dar dacă oferă sprijin sistemului politic din această țară, fără să-și pună problema asupra rolului pe care l-a jucat în recentele evenimente, atunci libanezilor li se va face mai degrabă un deserviciu.

Va fi încă o situație în care politicienii se spală pe mâini de orice vină și evită implementarea reformelor de care Libanul are atât de mare nevoie.

Dacă statele chiar vor să ajute, atunci doar trimiterea de sprijin nu va fi suficientă. Comunitatea internațională trebuie să vadă cu adevărat ce este Libanul: un stat eșuat care, prin neglijență, incompetență și corupție, și-a distrus propria capitală și și-a ucis proprii cetățeni, concluzionează Macaron.

„Ne-a declarat război statul ăsta corupt”. Mărturii din infern

„Cred că mi-a ajuns. Am simțit explozia, am văzut știrile și nu am putut fi și mai mișcată. Sunt epuizată. Nici nu mai am lacrimi”, a spus Naiba Saba, coproprietară a unei mici librării din Beirut. Afacerea ei oricum mergea prost, Libanul fiind în cea mai gravă criză economică a ultimelor decenii. Asta-i mai lipsea.

„Ne chinuiam de la o lună la alta să facem măcar banii de salarii, apoi a bubuit magazinul și sunt atât de obosită... Mi-am zis: ”Excelent. La dracu!”. Să nu mai deschidem iar. De ce-am mai face-o?”, a mai spus ea, pentru Al Jazeera.

Femeia a mai afirmat că poate i-ar fi fost mai ușor să accepte dacă era un atac terorist, dar neglijența și corupția decidenților sunt deja prea mult.

Mai mulți voluntari au ajutat-o pe Saba să curețe cât de cât dezastrul și să depoziteze cărțile rămase intacte.

Mulți libanezi sunt convinși că au fost victimele propriilor politicieni.

Explozie uriașă în Beirut. Continuă căutările printre ruine

„Ne-a declarat război statul ăsta corupt și depinde de noi să curățăm mizeria. Știm că nu ne vor ajuta. Nu vrem ajutorul lor!”, a spus Roy Rached, un bărbat de 30 de ani.

„Am văzut lucruri pe care pur și simplu nu ți le poți imagina. Am acceptat tot, de la criza economică, la înăbușirea revoluției la nenorocita asta de pandemie. Dar chiar trebuie ca Beirutul să fie făcut scrum?”, a spus, pentru Business Insider, un medic rezident, care lucrează la un spital din capitală.

Economistul libanez Sami Zoghaib aproape că și-a arătat revolta vizavi de faptul că bănciile și-au închis sediile după explozie: „Oamenii care au apucat să-și facă niște economii nu se pot folosi de ele fix acum, când au mai mare nevoie. De asta îți faci economii: să-ți repari casa în caz de catastrofă și să-ți ajuți rudele dacă au nevoie de îngrijire medicală. Și primul lucru pe care îl fac băncile e să-și protejeze propriile interese”.

„Corupția și managementul prost al clasei conducătoare libaneze au pus țara în genunchi. Ea e incapabilă acum să răspundă nevoilor oamenilor în cea mai mare tragedie națională”, a mai declarat și Aya Majzoub, de la Human Rights Watch Liban.

Explozia de marți, încă o lovitură pentru economia libaneză deja în criză

Explozia care a devastat Beirutul, mai puternică decât ”Mama tuturor bombelor”

Cauza cea mai probabilă a exploziei de marți din Beirut a fost depozitarea improprie a 2.700 de tone de nitrat de amoniu. Peste 100 de oameni au murit, 5.000 au fost răniți și peste 300.000 sunt strămutați. Explozia a fost înregistrată ca un cutremur cu magnitudine 3,3.

Potrivit experților contactați de Business Insider, aceasta a avut probabil un randament exploziv echivalent cu câteva sute de tone de trinitrotoluen (TNT).

Jeffrey Lewis, expert în arme nucleare și convenționale la Middlebury Institute of International Studies în California, a estimat că ar fi vorba de 200 până la 500 de tone, luând în calcul mai multe aspecte, precum unda de șoc, semnalele seismice, distrugerile și dimensiunea craterului rămas.

Asta înseamnă o putere de aproape 20 de ori mai mare decât cea a unei bombe GBU-43/B, supranumită ”Mama tuturor bombelor” și care este cea mai puternică armă nenucleară din arsenalul Statelor Unite.