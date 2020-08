„Liberi pentru prima dată”. Zeci de mii de bieloruși cer în stradă plecarea lui Alexandr Lukașenko: „Suntem siguri că totul se va schimba” (VIDEO)

Zeci de mii de oameni au ieșit duminică, pe străzile din Minsk, ca să protesteze pentru a opta zi consecutiv, după ce autoritățile au anunțat că Alexandr Lukașenko, președinte încă din 1994, a mai câștigat un mandat. Bielorușii susțin că scrutinul a fost fraudat, observatorii internaționali spun că alegerile din Belarus demult nu mai sunt corecte, iar Uniunea Europeană a transmis că nu recunoaște rezultatele alegerilor prezidențiale. Cel puțin doi protestatari au murit și sute au fost răniți, arată datele oficiale, dar cifrele reale ar putea fi mult mai mari. Peste 7.000 de manifestanți au fost reținuți și mulți dintre cei eliberați între timp au povestit că au fost torturați cât au stat în detenție. Un motiv în plus ca statele UE să pregătească noi sancțiuni împotriva conducerii bieloruse. Între timp, Lukașenko se laudă cu sprijinul omologului său rus, Vladimir Putin. Tot în Minsk a avut loc duminică și un miting pro-Guvern. De fapt, a fost vorba despre sute de muncitori care au fost aduși cu forța să susțină regimul lui Alexandr Lukașenko.

A opta zi de proteste în Belarus. Oamenii sunt tot mai încrezători că va veni schimbarea

Duminică, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Minsk pentru a protesta față de rezultatul oficial al așa-ziselor alegeri prezidențiale. Alexandr Lukașenko e la putere în Belarus de 26 de ani, iar acum pare că se apropie sfârșitul regimului său. Niciodată nu a fost atât de contestat. Oamenii s-au simțit sfidați după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat că acesta a câștigat alegerile cu 80%, când sondajele independente o arătau pe Svetlana Tikhanovskaya, principala sa rivală, ca fiind învingătoare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Sursă Video: Nexta

Mai mult, au fost șefi de secții de votare care au anunțat public că au fost obligați să mintă că Lukașenko a obținut cele mai multe voturi în secțiile lor, lucru pe care au refuzat să-l facă. Belarus era deja pe un butoi de pulbere din cauza dificultăților economice și a modului dezastruos în care autoritățile au gestionat epidemia de coronavirus.

„Ne simțim liberi pentru prima dată în viața noastră. Este un sentiment uimitor!”, a declarat Andrei.Cântăreț de manele, mort într-un accident feroviar. Impactul a fost transmis Live pe Facebook

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Sursă Video: Franak Viačorka

„Suntem siguri că totul se va schimba. Noi credem în victoria noastră, de aceea vom și ieși pe stradă în fiecare zi", a susținut și Yekaterina.

Foto: Hepta - Zuma Press / David Tesinsky

Duminică este considerată o zi-cheie pentru că se împlinește fix o săptămână de la așa-zilele alegeri și pentru că Svetlana Tihanovskaia, refugiată în Lituania, a făcut un apel la oameni să iasă în stradă într-un număr cât mai mare și să manifesteze pașnic.

Foto: Hepta - Viktor Tolochko

Într-o declarație comună, cei trei șefi de guvern din țările baltice au cerut Belarusului noi alegeri “libere și corecte”, cu observatori internaționali.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Sursă Video: Nexta

Sute de oameni au fost aduși cu forța la un miting pro-guvernamental

Tot în Minsk a avut loc duminică și un miting pro-Guvern. De fapt, a fost vorba despre sute de muncitori care au fost aduși cu forța să susțină regimul lui Alexandr Lukașenko.

Acesta nu a avut nicio reținere să admită că oamenii nu au venit din proprie inițiativă.

„V-am chemat aici nu pentru a mă apăra pe mine. Pentru prima dată într-un sfet de secol v-am chemat pentru a vă apăra țara și independența ei”, a susținut Lukașenko.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Sursă Video: Rim Gilfanov

Dialog halucinant din timpul mitingului:

Lukașenko: Vreți libertate?

Oamenii aduși cu forța: Nuuuuuu! (se aud câțiva spunând ”da”)

Lukașenko: Vreți schimbări?

Oamenii aduși cu forța: Nuuuuuu!

Lukașenko: Vreți reforme?

Oamenii aduși cu forța: Nuuuuuu!



Ambasadorul în Slovacia e de partea manifestanților

Igor Leshchenya, ambasadorul statului Belarus în Slovacia, a transmis că îi susține pe protestatari.

„Sunt alături de cei care au ieșit pe străzile orașelor din Belarus pentru a demonstra pașnic și pentru a-și face auzită vocea.

Poporul din Belarus și-a câștigat acest drept prin suferință”, a spus diplomatul într-un mesaj video, publicat de Nasha Niva media.

Foto: Hepta - Zuma Press / Celestino Arce Lavin

Reacția lui Lukașenko la imaginile cu momentul în care un protestatar e ucis

Sâmbătă s-au răspândit în online imaginile surprinse de camerele video ale jurnaliștilor cu momentul în care un protestatar pașnic este ucis de forțele de ordine. Asta a stârnit mai mult furia oamenilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Sursă Video: Sway Guevara

Nu a trecut mult timp și Alexandr Lukașenko a anunțat că a discutat la telefon cu omologul său rus, Vladimir Putin, care i-ar fi promis că-l va ajuta să pună capăt protestelor: „Ne-am înţeles cu el. Imediat ce facem prima cerere, un ajutor complet va fi furnizat pentru asigurarea securităţii Belarusului. Când este vorba despre dimensiunea militară, avem un acord cu Rusia în cadrul Uniunii (Rusia-Belarus) şi OTCS (Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă)″.

Anterior, Lukanșenko declarase că va discuta cu Putin pentru că protestele au încetat demult să mai fie doar o amenințare la adresa țării luni: „Apărarea Belarusului înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât apărarea întregii regiuni. Vom fi un exemplu pentru alții. Dacă noi nu-i ținem piept, această amenințare se va extinde”.

Alexandr Lukașenko a respins medierea externă

Miercuri, Polonia, Lituania şi Letonia au propus un plan de mediere care să prevadă crearea unui ″Consiliu naţional″. Lukașaneko, însă, a respins orice propunere.

„Fără a dori să-i ofensez pe liderii acestor republici, aş dori să le spun să-şi vadă de treabă″, a răspuns el inițiativei celor trei state.

„Nu avem nevoie de niciun guvern străin, de niciun mediator. Nu vom vinde ţara nimănui, vom fi stăpâni pe situaţie″, a dat asigurări Luakașenko, în vreme ce zeci de mii de oameni protestau în stradă.

Foto: Hepta - Zuma Press / Serg Glovny

Televiziunea de stat l-a susținut pe Lukașenko și a dat vina pe protestari. Mai mulți jurnaliști au demisionat

Sâmbătă, mii de bieloruși au ajuns cu protestul și în fața televiziunii de stat. „Spuneți oamenilor adevărul!”, au strigat ei revoltați căci, din zile întregi de proteste, aceasta nu a transmis deloc imagini.

În ziua alegerilor, presa de stat a avut grijă să difuzeze doar declarațiile susținătorilor lui Lukașenko, iar apoi, în loc să transmită obiectiv evoluția situației din stradă, a prezentat doar urmările confruntărilor dintre forțele de ordine și manifestanți, a dat vina pe protestatari și a făcut apel la oameni să nu iasă pe străzi.

Ajunși pe culmile disperării, mai mulți dintre jurnaliști și-au prezentat demisiile. Tatiana Borodkina, realizatoarea unei emisiuni, s-a refugiat cu familia în Ucraina: „Mi-au spus să nu cumva să mă apuc să vorbesc, pentru că a doua zi nu voi mai avea copii”.

În jur de 100 de angajați ai televiziunii s-au alăturat protestatarilor și au spus că au de gând să intre în grevă începând de luni.

Foto: Hepta - Zuma Press / Cezary Kowalski