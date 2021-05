Liderii Uniunii Europene au convenit, în cadrul summitului de la Bruxelles, asupra mai multor sancțiuni împotriva Belarusului, inclusiv interzicerea utilizării spaţiului aerian şi a aeroporturilor din cele 27 de state membre. Reacția vine după ce regimul dictatorial de la Minsk, condus de Aleksandr Lukașenko, a deturnat un avion de linie european pentru a-l aresta pe Roman Protasevici, un jurnalist care a criticat regimul.

Astfel, avioanele companiilor din Belarus nu vor mai avea voie să zboare în spațiul aerian al UE și nici nu vor avea acces pe aeroporturile din Uniune. Iar avioanele companiilor din UE vor evita să zboare în spațiul aerian al Belarusului.

De asemenea, statele UE au solicitat „eliberarea imediată” a jurnalistului Roman Protassevich și a partenerei sale.

Liderii UE au convenit asupra unor noi sancțiuni pentru Belarus. Avioanele companiilor din această țară nu vor mai avea voie să zboare în spațiul aerian al Uniunii Europene

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy