LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale SUA 2020. Campania electorală a candidaților s-a încheiat și a venit momentul ca cetățenii Statelor Unite ale Americii să-și aleagă președintele pentru următorii 4 ani. Joe Biden este favorit în sondaje, dar totul se joacă. Donald Trump poate da calculele peste cap, așa cum a făcut-o în 2016. Secțiile de votare s-au deschis marți, 3 noiembrie, ora 12:00 a României și se vor închide miercuri, 4 noiembrie, ora 06:00.

Se anunță o participare masivă la scrutin. Peste 97 de milioane de americani au votat deja anticipat, prin corespondență, potrivit datelor oficiale centralizate, ceea ce înseamnă o prezență de aproximativ 70% din cea finală din 2016. În 2020, prezența la vot ar putea fi cu 20% mai mare, adică undeva la 160 de milioane de alegători, anticipează sociologii din SUA.

Pe lângă alegerea președintelui și implicit, a vicepreședintelui, tot în data de 3 noiembrie, americanii vor vota și pentru reînnoirea celor 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 33 dintre cele 100 de locuri din Senat.

Pe parcursul celor două zile de alegeri, B1.ro vă ține la curent cu cele mai noi și mai importante informații.

13:05 - The Trafalgar Group, sondatorul care a prezis în 2016 victoria lui Donald Trump, transmite că scenariul se poate repeta și în 2020. „Votanții timizi" vor face diferența, crede analistul Robert Cahaly.

De asemenea, Robert Cahaly a publicat cele mai recente sondaje, potrivit cărora Donald Trump a obținut victoria în Georgia (16 electori) și Florida (29 de electori).

13:00 - Primele voturi au fost deja numărate. În Dixville Notch, o mică localitate din New Hampshire, de la granița cu Canada, cu doar 12 locuitori, a câștigat Joe Biden. Democratul a primit 5 voturi, iar republicanul 0.

Results are in: 5 votes for Biden/Harris, 0 votes for Trump/Pence. #Election2020 #ElectionDay #MidnightVote #DixvilleNotch #PresidentialElection #NHpolitics pic.twitter.com/R24iDOu4pe