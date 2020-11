Lockdown în Scoția, după cele 5.000 de decese cauzate de COVID-19 / 11 regiuni, inclusiv cel mai mare oraș al țării, în carantină

Autoritățile scoțiene au declarat lockdown la nivel național, după ce bilanţul deceselor cauzate de COVID-19 a trecut de 5.000. Astfel, 11 regiuni ale Scoției, inclusiv Glasgow, cel mai mare oraş al ţării, sunt vizate de restricţiile care se vor aplica pentru următoarele trei săptămâni.

Lockdown în Scoția, după cele 5.000 de decese cauzate de COVID-19

Astfel, începând de vineri, 20 noiembrie, Scoția trece la cel mai sever nivel de restricții. Cele 11 regiuni vizate de noile reguli sunt City of Glasgow, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling, West Lothian.

În consecință, barurile şi restaurantele se închid, la fel şi magazinele care nu sunt esenţiale. Nici sălile de sport nu scapă de noile reguli, iar oamenii nu vor mai putea umbla în voie.

De asemenea, vizitele vor fi interzise, iar persoanele care locuiesc în case diferite se vor putea întâlni doar în locuri publice, în grupuri de cel mult şase persoane şi cu respectarea distanţării fizice.

În plus, oamenii trebuie să evite să părăsească regiunile vizate de restricţii dacă nu au un motiv foarte bun. În caz contrar, riscă chiar să fie arestaţi.

Cu toate acestea, școlile rămân deschise, la fel ca şi în alte ţări europene intrate în lockdown.

„Presiunea asupra spitalelor din aceste zone şi asupra celor care lucrează în ele este deja ridicată şi, din cauza presiunii suplimentare pe care săptămânile următoare o pot aduce, ar putea deveni cu uşurinţă prea mare. Şi, în plus, la aceste niveluri, nu am avea flexibilitatea de care avem nevoie pentru a uşura restricţiile până de Crăciun, ceea ce, la fel ca celelalte naţiuni din Marea Britanie, vrem cu disperare să facem", a spus Nicola Sturgeon, premierul Scoţiei.

Un an de la apariția primului caz de COVID-19. Peste 55 de milioane de infectări la nivel global

În urmă cu exact un an, în provincia Hubei din China apărea o boală ce marca doar începutul pandemiei care a provocat până azi peste 1 milioan de decese, și a infectat alte zeci de milioane de oameni, potrivit Newswek.com.

Primul caz cunoscut de COVID-19 fusese descoperit la data de 17 noiembrie 2019. Bolnavul de la acel moment ar fi fost un bărbat din Hubei, în vârstă de 55 de ani, însă pacientul zero nu a fost identificat nici până azi. În mod oficial, autoritățile de la Beijing ar fi identificat primul caz la data de 8 decembrie 2019.

La un an de la debutul pandemiei în China, la nivel mondial au fost identificate 55,514,668 de cazuri de COVID-19, iar dintre acestea 1,335,279 de persoane au decedat.

În continuare cea mai afectată rămâne SUA, unde s-au înregistrat 11,542,077 de la începutul pandemiei și până în prezent, cu un număr total de morți de 252,736.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 8.262 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național și 186 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. Potrivit autorităților, în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.174 de pacienți confirmați cu noul coronavirus. Cu 8.262 de cazuri noi de COVID-19, România a depășit 373.000 de îmbolnăviri confirmate de la debutul pandemiei. Peste 253.000 de pacienți au fost declarați vindecați.