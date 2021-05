Întrebat dacă FMI ar putea supraveghea România pe partea de împrumut de 16 miliarde de euro de la UE, Ludovic Orban a declarat, marți, că instituția nu poate să intervină în relația cu Comisia Europeană. Ludovic Orban a precizat că sunt împrumuturi foarte rentabile, care vor fi folosite pentru proiecte importante pentru România.

“Nu cred că FMI este un actor instituțional care ar putea să se interpună în relația noastră cu Comisia Europeană. O spun din capul locului că am luat decizia să utilizăm toți banii care sunt la dispoziție de UE pentru România, inclusiv partea de împrumuturi. De ce? Pentru că sunt împrumuturi foarte rentabile. Dacă ne-am duce pe piață nu am fi capabili să obținem condiții similare de împrumut. Sunt practic cele mai bune condiții de creditare, pe de o parte, pe de altă parte banii vor fi folosiți pentru proiecte importante pentru România”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a subliniat că singura problemă la care Comisia va fi atentă este situația țintei de deficit bugetar, care va trebui să ajungă gradual la sub 3%:

“Ce va trebui să respectăm? Avem un calendar de revenire graduală sub nivelul de 3% deficit, raportat la PIB. Evident că atunci când utilizezi bani din împrumuturi, banii respectivi se duc și pe gradul de îndatorare, se duc și pe deficit. Problema Comisiei Europene este ca prin tragere de împrumuturi să nu fie afectate țintele de deficit bugetar, de revenire graduală până la sub 3%, pe care le-am convenit cu partenerii noștri din UE”, a precizat Ludovic Orban.

