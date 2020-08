Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a fost văzut, într-o înregistrare video, transmisă duminică seară, ajungând, în vestă antiglonţ şi cu o armă automată în mână, pe teritoriul reşedinţei sale oficiale, Palatul Independenţei, nu departe de manifestaţiile opoziţiei, transmite agenția de presă AFP.

Respectiva înregistrare video a fost publicată pe Telegram chiar de preşedinţia belarusă. Pe imagini se poate vedea cum Aleksandr Lukanşenko, în vârstă de 65 de ani, cum coboară dintr-un elicopter după aterizarea acestuia la Palatul Independenţei.



Reşedinţa președintelui belarus este situată la aproximativ doi kilometri de locul unde susţinătorii opoziţiei s-au mobilizat în masă, menţinând presiunea la două săptămâni de la declanşarea unei mişcări de protest istorice.

Oficialul a fost întâmpinat de paznicii corpului armat, pe care i-a întrebat: ”Nu mai e nimeni acolo, nu?”

”Preşedintele poartă o vestă antiglonţ şi ţine în mâini o armă automată”, se arată în mesajul care a însoţit înregistrarea video.

Lukaşenko pare să aibă în mână o armă cu pat rabatabil, dar fără încărcător.



Manifestația de duminică a avut aceeași amploare ca cea de la 16 august, data la care în jur de 100.000 de persoane au ieşit în stradă la Minsk, potrivit jurnaliştilor AFP.

Lukashenka arrived at his residency with the gun in his hands. pic.twitter.com/Lzqj2rLaiq