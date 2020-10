Lyon: O gară a fost evacuată, după ce un bărbat a amenințat că o aruncă în aer (VIDEO)

Autoritățile franceze au intervenit, joi, în Gara Part-Dieu din Lyon, după ce un bărbat a anunțat că va arunca gara în aer. Gara a fost evacuată la scurt timp.

Poliția a deschis o anchetă, potrivit ziarului Ouest-france, citat de Libertatea.

„Am răspuns unui consemn al Poliţiei Judiciare de a delimita un perimetru de securitate în gară”, a precizat SNCF.

Autoritățile au anunțat, pe o rețea de socializare, că o operaţiune era ”în curs în gară” şi a cerut oamenilor să evite zona.

Transportul în comun a fost oprit, conform postării. Potrivit ziarului Ouest-France, bărbatul a ameninţat să arunce gara în aer.

„Alertă cu bombă la Gara Part-Dieu. Era să pierd trenul şi a avut loc o învălmăşală mare în gară. Evacuare imediată a gării. Sector blocat”, se arată, într-un mesaj postat pe Twitter, de preşedintele deputaţilor Partidului Les Républicains Damien Abad.

Current scene at Lyon Part-Dieu railway station as a woman carrying multiple bags shouting 'Allahu akbar' and threatening to blow them up. pic.twitter.com/qtawZbovED