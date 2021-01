MAE, atenționare de călătorie în Bulgaria: Coduri portocaliu şi galben de precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria

„În conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie și Hidrologie bulgar, în perioada 10-11 ianuarie 2021, întreaga suprafață a teritoriului acestui stat va fi afectată de căderi abundente de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, fiind emise următoarele coduri de atenționare meteorologică: Cod galben pentru căderi de precipitații sub formă de ninsoare, pentru regiunile Pernik, Sofia-Regiune, Sofia, Loveci, Pleven, Gabrovo, Veliko Târnovo, Târgoviște, Ruse, Razgrad, Silistra și Sumen. Precipitațiile vor fi însoțite de rafale de vânt și se va forma un strat de zăpadă de 10-15cm. Condițiile meteorologice vor fi prielnice apariției poleiului și formării troienelor de zăpadă; Cod galben pentru căderi de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, în următoarele regiuni: Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Smolyan, Varna și Dobrici. Precipitațiile mixte vor înregistra cantități maxime de 30-35 litri/mp. Condițiile meteorolgice vor fi prielnice apariției poleiului și Cod galben pentru căderi de precipitații sub formă de ploaie, în următoarele regiuni: Stara Zagora, Haskovo, Kârdjali, Sliven, Yambol și Burgas. Precipitațiile vor înregistra cantități de până la 25 litri/mp”, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

MAE mai menționează că autoritățile bulgare recomandă atenție sporită în trafic, adaptarea vitezei, echiparea autovehiculelor pentru circulație în condiții de iarnă, respectarea semnalizărilor rutiere temporare montate și a indicațiilor/semnalelor organelor de control aflate la fața locului. Pe perioada instituirii codurilor de atenționare meteorologică este posibil ca unele categorii de drumuri să fie închise circulației rutiere din cauza formării troienelor de zăpadă sau a vizibilității reduse în condiții de viscol.

„Informații suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la regimul vamal, la intrarea în Republica Bulgaria dinspre Republica Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și pe site-ul Agenției ”Vămi” din Bulgaria - www.customs.bg; cu privire la e-vigneta și sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg; cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg; cu privire la starea actuală a drumurilor - pe aplicația gratuită LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenției ”Infrastructura Rutieră” – www.api.bg și la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop”, conform sursei.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.