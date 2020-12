Maestrul romanelor de spionaj, John le Carre, a murit la vârsta de 89 de ani

John le Carre, scriitorul britanic considerat maestrul romanelor de spionaj cu acțiunea plasată în perioada Războiului Rece, a murit la vârsta de 89 de ani.

A murit Jhon le Carre, maestrul romanelor de spionaj

„Spionul care a ieșit din joc” l-a făcut celebru în toată lumea. După o carieră de diplomat, pe scurt el însuși spion, John le Carre s-a dedicat scrierii și a lăsat în urmă peste douăzeci de romane.

Martor angajat al unei lumi în perpetuă fuziune, el s-a definit astfel: „Sunt doar un scriitor care a fost, pe scurt, un spion„.

El s-a stins din viață sâmbătă, 12 decembrie, a anunțat agentul său literar.

„Trebuie să anunț cu mare tristețe că David Cornwell, cunoscut în lume ca John le Carre, a murit sâmbătă seara după o scurtă boală (fără legătură cu Covid-19) în Cornwall. Avea 89 de ani. Inimile noastre se îndreaptă către cei patru fii ai săi, familiile lor și scumpa lui soție, Jane ”, a declarat Jonny Geller, CEO al Curtis Brown Group, o agenție de artă din Londra, scrie Le Monde.

Copilăria lui Jhon le Carre

El nu a cedat niciodată la exercițiul convenit al Memoriilor. „Autobiografia mea” , a spus el, „ am făcut-o într-un mod codificat, „criptat” . Episoadele vieții mele sunt mai plictisitoare, mai monotone decât ficțiunea mea". Cu toate acestea, a adăugat: "Dacă copilăria este moștenirea unui scriitor, așa că m-am născut milionar. "

„Încă din copilărie am fost spion”, a spus el odată. Înainte de a adăuga: „M-am simțit întotdeauna de parcă m-am născut pe teritoriul inamic. Copilăria mea a fost împiedicată de o incertitudine constantă. În mod constant, trebuia să fii în alertă, să adulmeci confuzia, minciunile, să decodezi discursurile cu două sensuri, să te prefaci că ești un băiat „normal” din clasa de mijloc".

David Cornwell s-a născut la Poole, Dorset, pe 19 octombrie 1931. Tatăl său a fost, a spus el, „un magnific artist con”.

„Un om strălucitor, binevoitor, dar formidabil toxic și absolut imprevizibil. Am fost inspirat de el pentru personajul Tiger Single în Single & Single . Într-o zi mergea pe piste de curse; a doua zi s-a trezit în închisoare. El a făcut titlurile pentru deturnarea de sume colosale, apoi a reapărut, flamboyant, plin de proiecte minunate - cumpărarea de case care nu erau de vânzare, înființarea unei bănci, cumpărarea de cazinouri în Singapore ... Știa o mie de trucuri pentru a-i bate pe finanțatori și inventând povești demne de cele mai bune thrillere",a adăugat el.

„Ceea ce m-a fascinat la el ”, a adăugat el, „au fost zecile de nume pe care le-a avut și pe care le-a schimbat ca femeile. Cred că de aici vine gustul meu pentru pseudonime. L-am ales pe al meu în timp ce treceam pe lângă o vitrină de cizmar„.

Mama sa, obosită de escapadele soțului ei, și-a abandonat cei doi fii fără nicio explicație când tânărul David avea 5 ani.

„Dispariția lui a avut un efect ciudat asupra mea. Nu-mi amintesc să fi plâns sau să-mi lipsească. Eram ca înghețat înăuntru”, a declarat el, adăugând: „Când am întrebat unde se află , mi s-a spus că este bolnavă sau că se va întoarce în curând. Am crezut că a murit. De fapt, am revăzut-o mai târziu, pe un peron de gară, aveam 21 de ani. Am vorbit cu ea, am vrut să înțeleg cum poți, peste noapte, să-ți abandonezi fiul. Chiar și astăzi, rămâne o enigmă pentru mine".

Cu o astfel de experiență parentală, el și fratele său au crescut într-un internat pentru băieți. „În toate domeniile femininului, a trebuit să mă angajez să mă educ” , a mărturisit John le Carre, precizând că prima sa căsătorie la 23 de ani a fost „un dezastru”.

După ce s-a gândit o vreme să devină călugăr - a făcut mai multe vizite la mănăstirea benedictină de la Cerne Abbas din Dorset - tânărul Cornwell a părăsit Anglia la vârsta de 16 ani, și a plecat în Berna.

„Am rămas acolo din 1948 până în 1949. Tocmai fugisem din sistemul de învățământ britanic cu sentimentul că sunt„ incomplet ”. Aveam nevoie urgent să mă inventez. Prin urmare, Berna a fost un loc foarte interesant. Un loc înalt al inteligenței", a spus el.

La Berna, Cornwell a studiat cultura germană.

„Luam lecții de germană cu o bătrână care m-a convins să plec în Germania. În această perioadă am văzut Bergen-Belsen, care încă mirosea a moarte. Nu am înțeles niciodată cum o țară cu o cultură atât de remarcabilă ar fi putut distruge lumea în acest fel".

Și tocmai la Berna, în acești ani 1948-1949, a fost abordat pentru prima dată de serviciile secrete britanice.

El a explicat mai târziu: „Spionajul este ca poveștile de dragoste, totul se datorează întâlnirilor întâmplătoare. Într-o zi, când mă simțeam deosebit de singur și melancolic, m-am dus la biserică. Acolo era un cuplu ciudat care, văzându-mă atât de tulburat, m-a invitat la o ceașcă de ceai, apoi m-a convins că țara mea are nevoie de mine. Eram prea tânăr pentru a fi cunoscut al doilea război mondial, dar aveam un puternic sentiment de patriotism. Și mai presus de toate, lumea secretului m-a atras. Trebuie să spun că, atunci când am intrat în ea, am descoperit acolo un refugiu! ".